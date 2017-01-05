YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

Samsung Galaxy S8
Haber
0

Samsung Galaxy S8’in fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili öğrenmediğimiz bir şey kalmadı desek yalan olmaz sanırız. Samsung’un bilgi sızmaması için elinden geleni yapacağı söylenen cihaz, “sakınan göze çöp batar” sözünü aratmayacak şekilde tüm detaylarıyla internet ortamına yayıldı. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren bir fotoğraf ortaya çıktı. 

samsunggg

Cihazın neredeyse çerçevesiz ekranla geleceği uzun bir süredir biliniyor ancak tasarımının nasıl olacağı hakkında net bilgiler bulunmuyordu. Sızan görselde daha önceki konsept çalışmalarına benzer bir cihaz karşımıza çıkıyor. Kavisli ekranıyla zaten yanlarda çerçevesi bulunmayan cihazın alt ve üst kısmındaki çerçevenin oldukça inceldiği görülüyor. Alt kısımdaki menü tuşlarının ve fiziksel ana ekran tuşunun kaldırılmasıyla birlikte Samsung logosu alt kısımda kendine yer bulurken üst kısımda ise fazla bir değişiklik göze çarpmıyor. Samsung Galaxy S8’in gerçek tasarımının bu olacağını kesin olarak söylemek imkansız ancak iddialar doğruysa buna yakın bir tasarım göreceğimizi söyleyebiliriz.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR

Yorumlar kapatıldı.

railway-charge1
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

emily-ratajkowski-dash-charge
VİDEO
0

SON YORUMLAR