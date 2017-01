Samsung Galaxy S8’in gerçek fotoğrafı ve detaylı özellikleri sızdı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili bu zamana kadar birçok iddia ortaya atıldı, sayısız çizim paylaşıldı ve teknik özellikleriyle ilgili olarak da birçok şey söylendi. Uzun süren dedikoduların ardından cihazın gerçek fotoğrafı nihayet sızdı ve detaylı teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Akıllı telefonlarla ilgili sızıntı söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri ve belki de ilki olan Evan Blass, nam-ı diğer evleaks, Twitter hesabından Galaxy S8’e ait olduğunu belirttiği bir görsel yayınladı. Söz konusu görseldeki cihaz daha önce sızan veya çizimi görülen hiçbir cihaza benzemiyor.

