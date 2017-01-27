Samsung Galaxy S8’in gerçek fotoğrafı ve detaylı özellikleri sızdı

Samsung Galaxy S8 ile ilgili bu zamana kadar birçok iddia ortaya atıldı, sayısız çizim paylaşıldı ve teknik özellikleriyle ilgili olarak da birçok şey söylendi. Uzun süren dedikoduların ardından cihazın gerçek fotoğrafı nihayet sızdı ve detaylı teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Akıllı telefonlarla ilgili sızıntı söz konusu olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri ve belki de ilki olan Evan Blass, nam-ı diğer evleaks, Twitter hesabından Galaxy S8’e ait olduğunu belirttiği bir görsel yayınladı. Söz konusu görseldeki cihaz daha önce sızan veya çizimi görülen hiçbir cihaza benzemiyor.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) 26 Ocak 2017



Söz konusu görselde cihazın ön yüzünde beklendiği üzere tamamen ekran bulunuyor. Çerçeve kısmının net olarak görünmediği cihazın ön kısmının gayet şık durduğunu söyleyebiliriz. Asıl sürpriz ise arka kısımda karşımıza çıkıyor. Zira son sızıntılarda kameranın yanında herhangi bir sensöre yer verilmezken flaş ve kalp ritmi sensörü kameranın üstünde konumlandırılıyordu. Oysa bu fotoğrafta kameranın sağ tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor sol tarafında ise alışık olduğumuz üzere flaş ve kalp ritmi sensörü karşımıza çıkıyor. Alt kısımda USB-C, hoparlör ve kulaklık çıkışı görülüyor. Son iddiaların aksine cihazda S Pen yuvası bulunmuyor. Kaynağa göre Samsung Galaxy S8’in teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 5.8-inç ya da 6.2-inç QHD AMOLED ekran

Kamera: 12-megapiksel f/1.7 arka kamera, 8-megapiksel f/1.7 ön kamera

İşlemci: Snapdragon 835 ya da Samsung Exynos (ülkeye göre değişiklik gösteriyor, Türkiye’de Exynos kullanılma ihtimali çok yüksek)

Hafıza: 64GB dahili hafıza ve microSD kart desteği

RAM: 4 GB

Pil: 3000mAh (5.8 inçlik model) ve 3500mAh (6.2-inçlik model)

Diğer: Kulaklık girişi, USB Type-C, suya dayanıklılık

Samsung Galaxy S8’in 29 Mart tarihinde tanıtılacağı belirtiliyor.