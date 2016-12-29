Samsung Galaxy S8’in işlemcisinden yeni detaylar

Samsung Galaxy S8’in tasarımı ve özellikleri büyük oranda sızmış durumda. Fakat telefonun en önemli öğesi olan işlemciyle ilgili bu zamana dek fazla bir bilgi ortaya çıkmadı. Nihayet Galaxy S8’de yer alacak olan Exynos 8895 işlemcisinin detayları gün yüzüne çıktı.

Sammobile’ın haberine göre Exynos 8895’in iki farklı varyasyonu bulunuyor. Bunlar Exynos 8895M ve Exynos 8895V. Her iki işlemcinin de Samsung tarafından 10 nm mimarisiyle geliştirildiği ifade ediliyor. İşlemciden dört adet Exynos M2 CPU çekirdeğinin 2,3 ile 2,5 GHz hızında çalışacağı ve dört adet 1,7 GHz hızında Cortex A53 CPU çekirdeği yer alacağı dile getiriliyor. İşlemci frekansının iki varyasyon arasında değişiklik göstereceği belirtiliyor. Mali-G71 grafik işlemcisinin kullanılacağı cihazın Exynos 8895M modelinde 20 çekirdekli grafik işlemci ve Exynos 8895V’de ise 18 çekirdekli grafik işlemcinin bulunacağı söyleniyor. Son olarak işlemcinin UFS 2.1 depolama, Cat.16 LTE modem, ve LP-DDR4x RAM desteği sunacağı da söylenenler arasında. Galaxy S8’e güç verecek olan işlemcinin nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için cihazın piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor.