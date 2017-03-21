Samsung Galaxy S8’in tanıtımı öncesinde son detaylar

Dünyanın en popüler sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass namıdiğer @evleaks, Galaxy S8’in farklı renk seçeneklerinin ve telefonun ön yüzünün yer aldığı görseli dün paylaşmıştı. Evan Blass, şimdi de telefonun hem ön hem de arka yüzünü gözler önüne seren görseli Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Daha önceki görselde olduğu gibi orkide grisi ve gökyüzü siyahı renk seçeneğiyle bizleri selamlayan telefonun tasarımıyla oldukça havalı bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün.

Özellikle incelen çerçevesiyle Galaxy S7’den çok daha güzel bir görünüm sunan Galaxy S8 ile ilgili son detayları Dimitri12 isimli bir kullanıcı paylaştı. Dimitri12’nin paylaştığı bilgilere göre Galaxy S8’de 5,8 inçlik 2:1, Galaxy S8+’ta ise 6,2 inçlik ekran yer alıyor. Ülkeye göre Snapdragon 835 veya Exnoys 8895 (Türkiye’de satılacak model) işlemcisine sahip olacağı belirtilen telefonun arka kısmında 12 megapiksel, ön kısmında ise selfie çekimler için 8 megapiksel kameranın yer alması bekleniyor. Galaxy S8’de 64 GB’lık hafızanın ve 3.000 mAh’lik pilin, Galaxy S8+’ta ise 128 GB’lık hafızanın ve 3.500 mAh’lik pilin tercih edileceği iddia ediliyor. Parmak izi sensörü ve göz okuyucu ve USB-C ise Android 7.1.1. işletim sistemli telefonda diğer beklenen özellikler arasında. 29 Mart’ta tüm detayları açığa çıkacak telefonlardan Galaxy S8’in 800 dolardan, Galaxy S8+’ın ise 890 dolardan satışa sunulması bekleniyor.