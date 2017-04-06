Samsung Galaxy S9 için çalışmalar şimdiden başladı

Samsung Galaxy S8‘in duyurulmasının üzerinden henüz birkaç gün geçti. Halen dünyada satışı başlamamış olan amiral gemisi model büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Milyonlarca kişi cihazı satın almak için beklerken ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Aktarılanlara göre henüz Galaxy S8 bile piyasaya sürülmemişken Samsung Galaxy S9‘un geliştirilmesine başlandı.



Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S9‘un gelişimine başlamış olması şaşırtıcı gelebilir. Zira Samsung’un yol haritasında Samsung Galaxy S9’dan önce Galaxy Note8 yer alıyor. Ancak Galaxy Note7 ile başı çokça ağrıyan Samsung, bu kez işini garantiye almak istiyor. Kısa süre içinde cihazı tamamlamaya uğraşmak yerine gelişime daha erken başlayan Samsung’un böylelikle güvenlik konusunda sorunsuz bir cihaz satışa sunmak istediği söyleniyor. Geliştirmenin şu anda ne aşamada olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat şirketin esas odak noktası şu sıralar çıkacak olan Galaxy S8 ve önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Note8 olduğundan dolayı Galaxy S9’un şimdilik birkaç taslaktan öteye gitmediği düşünülüyor.

Samsung’un gelecek yılın telefonunu geliştirmeye hemen başlaması çok iyi bir gelişme. Zira yalnızca güvenlik açısından değil telefonun donanımıyla ilgili de sorunlar yaşanabiliyor. Örneğin ortaya çıkan son bilgiler Galaxy S8’in parmak izi okuyucusunun ekrana entegre etmeye zaman kalmadığı için son anda arkaya alındığını gösteriyor. Bunun gibi zaman gerektiren geliştirmeleri hayata geçirebilmek için Samsung’un attığı adımın doğru olduğunu söylemeliyiz.