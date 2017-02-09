Samsung Galaxy TabPro S2’nin özellikleri sızdırıldı

Samsung tablet ve dizüstü bilgisayar deneyimini birlik sunan TabPro S serisine devam edecek gibi görünüyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan Galaxy TabPro S2‘nin özellikleri şimdiden gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy TabPro S tabletin ve dizüstü bilgisayarların avantajlarını tek potada eritmeyi başarmıştı. Şimdiye kadar bu serinin devam edeceğine dair Samsung cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu alanda çalışmaların gerçekleştirildiği FCC’ye yapılan başvuruyla ortaya çıktı. Bu başvurunun detayları internete sızdırıldı.

Görünen o ki Galaxy TabPro S2’ye sahip olmak isteyen kullanıcılar önce Windows 10 Home mi, yoksa Windows 10 Pro mu kullanmak istediklerine karar verecek. Bu hibrit cihaz 12 inçlik Super AMOLED Quad HD ekran ve 2160×1440 çözünürlüğe sahip olacak. İşlemci konusunda tercih 3.1 GHz Intel Core i5’ten yana yapılmış. 128 GB hafızası olan cihaz, 5070 mAh pilden güç alacak. Arkasında 13 megapiksel, önünde ise 5 megapiksellik kameralar yer alacak. Arka kamera aynı zamanda 4K videoyu destekleyecek. Cihazda SD kartın yanı sıra iki adet de USB 3.0 Type-C girişi de yer alacak. S2 ile birlikte S-Pen ve klavyeli korucu kılıf da gelecek.

Elbette internete sızdırılan bu bilgiler henüz kesinleşmiş değil ancak TabPro S2’ye dair detaylı bilgilerin Mobil Dünya Kongresi‘nde ortaya çıkması bekleniyor.