reklamı kapat
YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

samsung-gear-s3-00
samsung-gear-s3-01
samsung-gear-s3-02
samsung-gear-s3-03
samsung-gear-s3-04
Akıllı Saat İnceleme
0

Samsung Gear S3 incelemesi

25 Aralık 2016

Geçen sene piyasaya sürdüğü Gear S2 ile başarıyı yakalayan Samsung, Gear S3 ile birlikte eksikliklerinin büyük bir bölümünü kapatarak ve tasarımsal değişikliklere giderek rakiplerine meydan okuyor.

Akıllı telefon pazarında taşlar büyük ölçüde yerine oturmuş durumda. Ancak hala emekleme aşamasında olan akıllı saat pazarında her şey yeni başlıyor. Başlarda Android Wear’ın büyük üstünlüğüne şahit olan pazara sonradan Apple’ın dahil olması dengeleri iyiden iyiye değiştirdi. Samsung’un Android Wear platformundan uzaklaşıp kendi işletim sistemine yönelmesi Android Wear’ın kan kaybetmesine neden olurken Samsung içinse rekabette yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Samsung Gear S2 ile istediği başarıyı fazlasıyla elde eden Samsung, yeni Samsung Gear S3 ile çıtayı daha da yükseğe taşımanın peşinde. Tasarım anlamında yuvarlak hatlardan vazgeçmeyen yeni saat, gerçek “klasik” saat deneyimine bir adım daha yaklaşıyor.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
yesilisik
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

The Lost City of Z
VİDEO
0

SON YORUMLAR