Samsung Gear VR, Nyko imzalı ilk resmi oyun kumandasıyla eğlenceyi artırıyor

Sanal gerçeklik teknolojisi yaygınlığını artırırken bu alanda erişimi en rahat olan cihazlar akıllı telefon uyumlu gözlükler oluyor. Samsung‘un da üstüne pek bir düştüğü sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, yeni oyun kumandasıyla eğlenceyi biraz daha profesyonelleştirmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefon uyumlu sanal gerçeklik gözlüklerinin en büyük sorunlarından biri yüksek teknolojiyle donatılmış esaslı gözlükler kadar gelişmiş bir deneyim sunamıyor oluşu. Gelişmiş bir oyun deneyiminden ziyade daha çok harekete ve izlemeye odaklı olan gözlükler için üçüncü parti pek çok aksesuar da piyasadaki yerini alıyor. Samsung ve Nyko ise işi bir adım öteye taşıyarak yeni bir iş birliğini duyurdu. Gear VR artık resmi oyun kumandasına kavuşuyor.

Nyko imzalı cihaz PlayPad VR ismiyle geliyor. Konsol kumandası tarzında tuş dizilimine sahip olan PlayPad VR, Gear VR’ın ön paneline tutturulabiliyor. Bu sayede iki cihazı her daim beraber tutmak ve kumandanın kaybolmasını engellemek mümkün oluyor. Tabii Gear VR’ın ön paneline rahat bir şekilde tutturulabilmesi için dikdörtgen ve ince bir tasarımın tercih edildiğini söyleyelim. Bu noktada ergonominin nasıl olacağını PlayPad VR’ı denemeden kestirmek güç. Xbox One kumandasında olduğu gibi çapraz joysticklerin arasında dört yönlü tuş takımı (D-Pad) yer alırken dörtlü aksiyon tuşları da sağ tarafta konumlanmış. Joystickler basılabilir bir tasarımla gelmiyor gibi duruyor ancak Nyko kumandanın arkasına bir de L3 ve R3 tuşları yerleştirmiş.

Gear VR için piyasada elbette pek çok kumanda alternatifi var ancak resmi ilk ürün olan PlayPad VR’ın Gear VR ile daha akıcı bir deneyim sunması olası. Bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya çıkması beklenen kumandanın yurt dışı fiyatı ise 50 dolar civarında olacak. Nyko’nun PlayPad VR’ı E3 2017’de kullanıcıların deneyimine sunması bekleniyor.