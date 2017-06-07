Samsung kendi akıllı hoparlörünü geliştirmek için kolları sıvadı

Son zamanlarda akıllı hoparlör piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Teknoloji devleri birer birer akıllı hoparlörlerini tanıtıyor. Görünüşe bakılırsa Güney Koreli teknoloji devi Samsung da bu alana giriş yapmayı hedefliyor.

Geçen haftalarda Samsung’un aldığı bir patent ortaya çıkmış ve bu patentte Samsung’un akıllı hoparlörü kendisini göstermişti. Fakat patentin gerçeğe dönüşmeme ihtimali yüksek olduğu için hoparlörün kesin olarak geleceğini söylemek mümkün değildi. Fakat yeni gelen bilgilere bakılırsa Samsung, hoparlör için kolları sıvamış durumda.

İddiaların artış göstermesiyle birlikte Samsung’un hoparlör geliştirme ihtimali güçleniyor. Birçok firma bu alanda varlık gösterirken teknoloji devi Samsung’un bu alana giriş yapması pek de mantıksız görünmüyor. Echo ile birlikte Amazon iyi bir satış rakamına erişmişken Google da Google Home ile iyi bir çıkış yapmış durumda. Son olarak Apple da HomePod ile rekabete dahil oldu. Samsung da eğer akıllı hoparlör çıkarırsa rekabetin iyice kızışacağını öngörmek zor değil.

Sorun şu ki Samsung’un asistanı şu anda diğerleri kadar hazır durumda değil. Hatta son gelen bilgilere göre Bixby henüz İngilizce dilinde bile zaman zaman sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla Samsung’un böyle bir ürün piyasaya sürmek için sıkı çalışması gerekiyor. Samsung Galaxy Note 8 tanıtımında hoparlörün tanıtılabileceği ileri sürülüyor.