Samsung sözünde durdu; iOS müjdesi geldi!

Samsung’un akıllı saatleri ve aktivite takip bileklikleri bu zamana kadar sadece Android’e destek veriyordu. Samsung telefonlarda tüm özellikleriyle çalışan cihazlar, diğer Android’li cihazlarda da birçok özellik sunuyordu. iOS desteği için uzun süre önce söz veren Samsung, bir türlü yardımcı uygulamayı App Store’da yayınlamadı. Sonunda Samsung verdiği sözü tuttu.

App Store’da yayınlanan Samsung Gear S ve Samsung Gear Fit uygulamaları sayesinde Samsung Gear S3/S2 ve Samsung Gear Fit/Fit 2 cihazlarına destek sağlanıyor. Uygulama indirildikten sonra yönlendirmeler takip edilerek bağlantı yapılıyor ve sonrasında cihazlar kullanıma hazır hale geliyor. iPhone’a gelen bildirimler saat üzerinden görüntülenebiliyor, saat üzerindeki uygulamalar sorunsuzca kullanılabiliyor ve yeni saat arayüzleri yüklenebiliyor. Fakat maalesef gelen bildirimlere yanıt verme özelliği kullanılamıyor. App Store üzerinde yer alan uygulamayı indirerek Samsung Gear cihazınızı iPhone ile bağlayabilirsiniz.