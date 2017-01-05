Samsung, tarihinde bir ilkle “oyuna” dahil oluyor: Notebook Odyssey oyun serisi

Dizüstü bilgisayar piyasasında atılım yapmak isteyen Samsung, tarihinin ilk oyun bilgisayarıyla kullanıcıların karşısına çıktı.

Uzun yıllardır kullanıcılar tarafından başarılı olarak nitelendirilebilecek bilgisayarlar üreten Samsung, günümüze kadar tüm ürün gamını standart kullanım için tasarlamıştı. Lakin bugünden itibaren bunun bir adım ilerisine giden Samsung, Odyssey dizüstü bilgisayar serisiyle resmi olarak “oyuna” dahil oluyor. CES 2017 kapsamında yeni ürünleriyle kullanıcıların karşısına çıkan Samsung tarihinin ilk oyun bilgisayarıyla yeni bir pazara giriyor. İki farklı versiyona sahip olan Odyssey serisi tasarımı ve özellikleriyle sınıfının beklentilerini karşılayacak nitelikte.



15,6 inç ve 17,3 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla karşımıza çıkan Notebook Odyssey serisinin önemli parçalarından biri olan ekrandan başlayalım. Ekranların arasındaki boyut farklılıklarına rağmen ikisi de kullanıcılara aynı çözünürlüğü sunuyor. Cihazlar 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip. Ailenin büyük üyesi 300 nitlik parlaklık değerine sahipken 15,6 inçlik versiyon 280 nit parlaklık değerinde. Ortak kümede yer alan donanımlardan biri de işlemci cephesinde. Baktığımızda Samsung’un her iki versiyonunda da Intel’in yedinci nesil, dört çekirdekli Core i7 işlemcilerine yer verdiğini görüyoruz.



Modeller birbirlerinde ayrışmaya RAM ve dahili hafıza kısımlarında başlıyor. Samsung, 15,6 inçlik Odyssey versiyonunda 32 GB, 17,3 inçlik versiyondaysa 64 GB‘lık DDR4 RAM desteğini sunuyor. Depolama alanına baktığımızda küçük versiyonda 256 GB SSD ve 1 TB HDD, büyük versiyonda ise 512 GB SSD ve 1 TB HDD yer alıyor. Ekran kartı kanadında Samsung, 17,3 inçlik versiyonda henüz bir bilgi paylaşmazken küçük versiyonda NVIDIA‘nın GTX 1050 (GDDR5 4GB/2GB) grafik kartına yer veriyor.

Toplam ağırlıkları 3,79 ile 2,53 kg arasında değişiklik gösteren Samsung Odyssey serisinde girişlerde de farklılıklar görülüyor. 17,3 inç ekranlı versiyonda Type C ve USB 3.0 desteği bulunurken, 15,6 inç ekranlı versiyonda ise Type C’ye yer verilmiyor. USB 3.0 ve USB 2.0 girişleri konumlandırılıyor. HDMI, LAN ve mikrofon girişleri her iki modelde standart olarak sunulan donanımlar arasında. Samsung’un bu yeni cihazlarına dair detaylı görsellere haberin girişindeki galerinden ulaşabilirsiniz.