Samsung, Under Armour’la aktivite takibi alanında baskısını artırıyor

Samsung ile Under Armour akıllı saat ve aktivite takip bilekliklerindeki ortaklıklarını CES 2017 kapsamında duyurdu.

Her geçen gün yeni bir giyilebilir cihaz kullanıma sunulmasına rağmen henüz satışlar beklentileri karşılayamıyor. Bu alana ağırlık veren Samsung da Under Armour ile ortaklık kuruyor. Amerika’da spor giyimi ve aksesuarı denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan marka Samsung Gear Fit2, Gear S2 ve Gear S3‘ün geliştirilmesine yardımcı olacak. Bu ortaklık beraberinde Under Armour’ın sağlık ve aktivite takip uygulamalarını getirecek. UA Record, MyFitnessPal, MapMyRun ve Endomondo uygulamalarıyla aktivite takibi eskisinden daha kolay olacak. Beslenme, günlük egzersizler, koşu rutinlerinin yanı sıra sadece dijital ve profesyonel bir eğitmen arayanlar için farklı çözümler sunulacak. Üstelik bu giyilebilir cihazlarda Under Armour’un dijital topluluğunun yanı sıra Samsung’a özel bazı yenilikler de yer alacak.

Samsung Gear Fit2 sahipleri bahsi geçen uygulamaların büyük bir kısmına 4 Ocak‘tan itibaren erişebiliyor. Gear S2 ve Gear S3 kullanıcılarının ise bir süre daha beklemesi gerekecek.