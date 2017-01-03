Samsung’dan devrim niteliğinde çift kamera patenti

Son zamanlarda çift kameralı akıllı telefonların sayısı bir hayli artmaya başladı. Bu telefonlar genelde çift kamerayı geniş açılı fotoğraf çekmek için ve bir objeye odaklanarak arka kısmı bulanıklaştırmak için kullanılıyor. Samsung’un aldığı patent ise piyasadaki mevcut çift kameralı telefonların yapamadığını yapıyor.



Geniş açı ve telefoto lensin bulunduğu kamera düzeninde önce geniş açılı lens ile fotoğrafta öne çıkan insan, otomobil vb. bir nesne algılanıyor. Sonrasında telefoto lense geçiş yapılıyor ve söz konusu obje gerçek zamanlı olarak takibe alınıyor. Böylece odak bozulmadan nesneye istendiği gibi yakınlaştırma yapılabiliyor veya diğer çekim ayarlarını yapmak mümkün oluyor. Normalde çift kameralı telefonlarda objeye odaklanıp arka tarafı bulanıklaştırarak fotoğraf çekilmek istendiğinde odaklama yapmak zor olabiliyor. Özellikle hareket halindeki bir nesneyi görüntülemek imkansız hale geliyor. Samsung’un bu patenti telefonlarında kullanıp kullanmayacağı ise henüz bilinmiyor.