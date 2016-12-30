Samsung’dan HDR destekli Blu-ray oynatıcı

Samsung, yeni Blu-ray oynatıcısı UBD-M9500 UHD’yi gün ışığına çıkardı. 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleşecek CES 2017 öncesinde tanıtılan Blu-ray oynatıcı HDR desteğiyle geliyor.

HDR özelliğiyle geniş bir renk aralığı ve doygunluğu sunan Blu-ray oynatıcı, parlak ve zengin renklerle çok daha gerçekçi bir görüntü kalitesi deneyim vadediyor. HDR özelliği bunun yanında gerçek siyah ve koyu renklerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Özel sinema modu sayesinde M9500 UHD, kablosuz kulaklıklarla bağlantı kurabiliyor. Mobil cihazlara da destek veren Blu-ray oynatıcının fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz bilinmiyor.