Samsung’dan kendi elektriğini üretebilecek akıllı kıyafetler

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2015 yılından bu yana akıllı kıyafetler üzerinde çalışma gösteriyor. Şirketin aldığı yeni bir patent ise bu kıyafetlerin enerji üretimin nasıl olacağını gösteriyor.



Samsung‘un aldığı patentte görünen kıyafet, üzerinde üç farklı teknoloji taşıyor. Bunlardan bir tanesi kıyafete akıllı yapıyı kazandıran işlemci, veri takibi yapabilen sensörler ve en önemlisi enerji toplayan özel noktalar. Söylendiği kadarıyla bu enerji noktaları kişilerin hareketlerinden elektrik üretebiliyor. Üretilen bu elektrik ise işlemci ile sensörlerin çalışması için kullanılıyor. Yani adeta kendi kendini idare edebilen bir akıllı kıyafet altyapısı kurmak isteyen teknoloji devi, bu noktada ayakkabıdan eldivene ve bereye kadar birçok aksesuar hedefliyor. Üretilen enerjiyi depolayacak ufak bataryalarının da olacağı söylenen kıyafet, şu an ne kadar elektrik üretecek bilinmiyor.

Samsung’un akıllı kıyafeti akıllı telefonları da şarj edebilir mi?

Dediğimiz gibi enerji üretim miktarı henüz bilinmiyor ancak bu çok olası görünmüyor. Kıyafet üzerine takılacak sensör ile işlemcinin neredeyse enerji harcamadan çalışacağı tahmin edilirken, biliyorsunuz akıllı telefonlar çok fazla enerji harcıyor ve büyük bataryalar kullanıyor. Ancak genel olarak şarj etme ihtiyacı olmadan çalışabilecek bir akıllı kıyafet fikri kulağa çok hoş geliyor. Artık her şeyi şarj etmeye başladığımız günümüzde kıyafetlerin buna dahil olmaması herkesi oldukça mutlu edecek gibi duruyor.