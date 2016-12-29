Samsung’dan Quantum Dot teknolojili kavisli monitör

Samsung, yeni kavisli monitörü CH711’i CES Fuarı öncesinde tanıttı. Şık bir tasarıma sahip olan monitör Samsung’un Quantum Dot teknolojisiyle geliyor.

Bu teknoloji sayesinde geniş bir renk aralığı ve doygunluğu sunan monitör, 27 inç ve 31,5 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip. 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü monitör, insan gözünün şekline uygun en iyi sunumu sağlamak için daha keskin bir kavis (1800R, 1.800 mm’lik eğim yarıçapına eşdeğer) sunuyor. 178 derecelik görüş açısına sahip monitörün önümüzdeki yılın başında satışa sunulması bekleniyor. Samsung’un CES Fuarı’nda oyunculara yönelik geliştirdiği CFG70 ve iş kullanımına yönelik geliştirdiği CF791’i de görücüye çıkacak.