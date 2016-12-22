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Samsung’un 2017 model televizyonlarında kullanacağı arayüz sızdı [Video]

Samsung‘un 2017 planları netleşmeye başlıyor. Son zamanlarda Güney Koreli devin 2017’de piyasaya süreceği akıllı telefonlarla ilgili birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Şimdiyse gelecek yıl piyasaya sürülecek televizyonlarda kullanılacak olan arayüz ortaya çıktı.

CES 2017 fuarında Samsung’un yeni televizyonlarını tanıtması bekleniyor. Tizen tabanlı olacağı söylenen cihazların yenilenmiş bir arayüzle geleceği söyleniyor. Sızan videoda Tizen’in televizyonlarda yeni yeteneklere kavuştuğu görülüyor. Hızlı menü sayesinde istenen uygulamalara çok daha kolay bir şekilde ulaşılabilirken arayüz hızının da artırıldığı dikkatlerden kaçmıyor. İstendiği takdirde alt tarafta açılan menü ekranın diğer taraflarına da konumlandırılabiliyor ve böylece kullanım kolaylığı sağlıyor. 2017’de piyasaya sürülecek Samsung televizyonların arayüzlerinin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız haberin görselinden ilgili videoya ulaşabilirsiniz.

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  • Olcayto anaçoğlu

    Webos olmuş

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