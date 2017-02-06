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Samsung Galaxy Tab S3
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Samsung’un amiral gemisi tableti Galaxy Tab S3 gün ışığına çıktı

06 Şubat 2017

Teknoloji dünyası merakla beklenen Galaxy S8’i bekleyedursun Samsung, bu ayın sonunda gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde Galaxy Tab S3’ü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni amiral gemisi niteliğindeki tableti Galaxy Tab S3’ün tanıtımı öncesinde render çizimleri ortaya çıktı.

Daha önceden özellikleri internete sızan tabletin tasarımına bakıldığında Galaxy S7’den izler taşıdığı görülüyor. Galaxy Tab S2’den farklı bir tasarıma sahip olduğu görülen tablette çift kavisli ekran göze çarpıyor. Siyah renkli gövde rengiyle karşımıza çıkan tabletin opsiyonel olarak S Pen ve klavye desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Klavye desteği sayesinde bir dizüstü bilgisayar olarak kullanabileceğiniz tablet, S Pen ile özellikle çizim tutkunlarını hedef alacağını söylemek mümkün. Eğer iddia iddia edilen bu özellikler Galaxy Tab S3’te yer alırsa tablet, iPad Pro’ya rakip olacak. Samsung’un Mobil Dünya Kongresi’nde Galaxy Tab S3 ile birlikte Galaxy S8’in de kısa bir tanıtım videosunu paylaşması bekleniyor. Şirketin Galaxy S8’i önümüzdeki ayın sonunda resmiye kavuşturacağı konuşuluyor. Bu ayın sonunda tüm detayları belli olacak Samsung Galaxy Tab S3’ün özelliklerine ise haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Ekran: 9,6 inç – 2048 x 1536 piksel 4:3 en-boy oranlı, AMOLED
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 820
RAM: 4GB
Dahili hafıza: 32GB, 128 GB
Arka kamera: 12 megapiksel
Ön kamera: 5 megapiksel
İşletim sistemi: Android 7.1 Nougat
Bağlantılar: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C

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YORUMLAR
  • fatih çelik

    Senelerdir tab s 8.4 kullanıyorum, 4:3 sebebiyle yeni modele bu sene de geçmeyeceğim anlaşılan

MacBook Pro
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