Samsung’un başı şimdi de Galaxy S7 ile dertte

Galaxy Note7 sebebiyle büyük sıkıntılar yaşayan Samsung şimdi de akıllı telefonlarındaki bir başka problemle gündeme geliyor. Çok sayıda Galaxy S7 kullanıcısı telefonu düşürmedikleri halde kameranın kırıldığını dile getiriyor.

Samsung Galaxy S7 satın almış olanlar bir süredir internette benzer bir soruna çözüm arıyor. Herhangi bir düşme durumu olmadığı halde telefonlarının kamerası parçalanıyor ve kullanılmaz hale geliyor. Üstelik bu probleme dair şikayetler mart ayına kadar dayanıyor ancak Samsung sorunun varlığını şimdilik kabul etmiyor. Firma cihazların kamerasının sadece fiziksel baskı sonucunda kırılabileceğini dile getirerek tamir için 70 dolar talep ediyor. Kullanıcılar da kendi hatalarından kaynaklanmayan bu problem için ödeme yapmayı reddediyor.

Kameraların durup dururken neden kırıldığı henüz bilinmiyor. Konuya dair araştırma S7, S7 edge ve S7 active cihazları üzerinde devam ediyor. Gerekli bilgi ve kanıtların toplanması durumunda Samsung ciddi bir davayla karşı karşıya kalabilir.