Samsung’un gerçek 8 çekirdekli orta segment telefonu göründü

Samsung orta segmette elini güçlendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Samsung Galaxy A serisinin 2017 versiyonunu henüz yeni piyasaya süren Samsung, orta segmentte yeni bir cihaz için hazırlıklarına çoktan başlamış gibi görünüyor.

Amiral gemisi modellerin haricindeki telefonlar genelde gerçek 8 çekirdek deneyimi sunmakta yetersiz kalıyor. Samsung’un benchmark testinde görülen bu telefonu ise gerçek 8 çekirdek gücü vadediyor. Böylece en ağır uygulamaları bile sorunsuzca çalıştırabileceği düşünülüyor.

5,7 inçlik Full HD ekranla geleceği söylenen cihaz, gerçek 8 çekirdekli MediaTek 6757 (Helio P20) işlemciden güç alıyor. Ayrıca Mali-T880MP2 MP2 grafik işlemcisi kullanılıyor. 3 GB RAM’in bulunduğu telefonda 32 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Artırılabilir hafızayla ilgili olarak bir bilgi ortaya çıkmış değil ancak cihazın microSD kart desteği sunma ihtimali yüksek görünüyor. Hem ön hem de arka kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde olacağı görülen telefon, bu sayede kamera konusunda oldukça iddialı olacağa benziyor. Telefonun pil kapasitesiyle ilgili olarak henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak devasa ekran ve güçlü işlemci göz önüne alındığında yüksek kapasiteli bir pilin cihazda kendisine yer edineceğini öngörmek mümkün. İsmi bilinmeyen telefonun Galaxy On7 Pro (2017) olma ihtimali güçlü görünüyor. Şimdilik bu bilgileri birer iddia olarak kabul etmek ve Samsung’dan gelecek resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.