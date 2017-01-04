Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu için geri sayım başladı

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonunu yakın bir gelecekte tanıtacağı uzun süredir biliniyordu. Yeni yıla girdiğimiz bugünlerde Samsung’un söz konusu telefonunun ne zaman çıkacağı sorusu daha da merak edilir hale geldi. Eğer sızıntılar doğruysa bu yenilikçi telefon için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.

Galaxy X ismiyle anılacağı öne sürülen cihazda 4K çözünürlüğünde ekranın yer alacağı söyleniyor. Güvenlik konusunda önemli geliştirmelerin yer alacağı cihazda parmak izi okuyucunun yanı sıra retina okuyucunun kullanılacağı da ifade ediliyor. Diğer Galaxy modellerine göre daha pahalı olmasına kesin gözüyle bakılan cihazın fiyatı net olarak bilinmiyor fakat 2017’nin 3’üncü ve 4’üncü çeyreği arasında raflardaki yerini alacağı ileri sürülüyor.