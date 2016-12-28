Samsung’un minimalist kablosuz hoparlörü seste çıtayı yükseltiyor

Harman Kardon, AKG ve JBL gibi tanınmış isimlerin yer aldığı HARMAN markasını satın aldığını geçtiğimiz ay duyuran Samsung, CES Fuarı’nın başlamasına sayılı günler kala yeni ses sistemlerini tanıttı.

HARMAN yerine kendi markası altında yeni ses ürünlerini duyuran şirket, Samsung H7 ve Samsung MS750 modellerini kullanıcıların beğenisine sundu. Samsung H7 isimli boyuttaki kablosuz hoparlör, şirketin UHQ (Ultra Yüksek Kalite Ses) olarak adlandırdığı ses yükseltme teknolojisiyle geliyor. Hoparlör her notayı inanılmaz bir netlikle duymak için 8-24 bit ses sinyallerini 32 bite dönüştürebiliyor. Bilindiği üzere Sony’nin ses sistemleri maksimumda 24 bit ses sinyaline ulaşabiliyor. 35 GHz’e kadar derin bas tepkisi verebilen hoparlör minimalist tasarımıyla göze çarpıyor. Samsung’un tanıttığı bir diğer ürün olan MS750 Soundbar, özellikle televizyonlarda üst kalite ses deneyimi yaşatıyor. Samsung’un yeni ses sistemleriyle ilgili diğer tüm detalar önümüzdeki hafta netlik kazanacak.