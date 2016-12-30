Samsung’un tamamen kablosuz yeni kulaklıkları yolda

Samsung’un tamamen kablosuz kulaklığı Gear IconX‘in piyasaya sürülmesinin ardından çok fazla bir zaman geçmedi ancak Samsung, yeni kulaklığı piyasaya sürmek için fazla beklemeyecek gibi görünüyor. Eğer iddialar doğruysa birkaç ay içerisinde tamamen yeni kulaklık duyurulacak.

Galaxy S8’de 3.5 milimetrelik kulaklık girişini kullanmayacağı öne sürülen Samsung’un bu nedenle kablosuz kulaklıkları ön plana çıkarmak istediği öne sürülüyor. Bu amaçla da Galaxy S8 duyurusunda Gear IconX’in yeni bir sürümünün de tanıtılacağı iddia ediliyor. Kulaklığın Galaxy S8 ile birlikte mi geleceği yoksa ayrı olarak mı satın alınacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Detayları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.