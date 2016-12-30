Samsung’un Windows 10’lu yeni tabletleri yolda

Samsung önümüzdeki hafta düzenlenecek CES Fuarı’nda Windows 10’lu yeni tabletlerini tanıtmaya hazırlanıyor. SM-W720 kod adıyla anılan tabletin Galaxy TabPro S’in yerini alması bekleniyor.

2560×1440 piksel çözünürlüklü 12 inçlik Galaxy TabPro S’te Intel Core M işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD yer aldığını hatırlatalım. SM-W720 kod adlı tablettin özellikleri ise henüz açığa çıkmış değil. Samsung’un CES Fuarı’nda tanıtacağı bir diğer tabletin SM-W620 olacağı konuşuluyor. Tabletin SM-W720’den daha küçük ekrana ve daha düşük özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Samsung’un Windows 10’lu yeni tabletleri hakkındaki tüm detayları önümüzdeki hafta paylaşacağız.