Sanatın yüksek ses kalitesiyle buluşması: B&O BeoPlay M5 [Video]

Bang & Olufsen yeni kablosuz hoparlörünü CES 2017’de gün ışığına çıkardı. BeoPlay ailesine katılan BeoPlay M5 isimli hoparlör, daha önceki modellerde olduğu gibi şık bir tasarım çizgisine sahip. Daha önceden Beolit 15 ve BeoPlay A1’in tasarımını üstlenen Cecilie Manz’ın imzasını taşıyan hoparlör, silindirik formuyla göze çarpıyor.

Üzerinde yer alan, alüminyumdan üretilen dokunmatik yüzey üzerinden kontrol edilebilen hoparlör, sesi 360 derece yayabiliyor. Bir odayı dolduracak güçte ses ürettiği belirtilen hoparlörde BeoPlay A6’da olduğu gibi Danimarkalı tekstil tasarım stüdyosu Kvadrat’ın kumaş malzemeleri kullanılıyor. Bir adet 5 inçlik woofer’ın, bir adet 1,5 orta aralık ve üç adet 0,75 inçlik tweeter’ların yer aldığı hoparlör AirPlay, Spotify Connect, Chromecast, QPlay 2.0 gibi servislere destek veriyor. Bağlantı noktaları arasında 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz) ve Bluetooth 4.0 olan BeoPlay M5, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Avrupa’daki satış fiyatı 599 euro olan BeoPlay M5’in çok yakında Türkiye’de de satışa sunulmasını bekliyoruz. Hoparlörün Türkiye’deki satış fiyatı ise henüz belli değil.

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