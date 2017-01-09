Saniyede 60 kare 4K video kaydedebilen dünyanın ilk aksiyon kamerası [Video]

Xiaomi uzun zamandır dedikodusu ortalıkta dolaşan yeni aksiyon kamerası Yi 4K+’ı CES 2017’de tanıttı. Yi 4K aksiyon kamerasının güncellenmiş bir modeli olarak karşımıza çıkan kamera Xiaomi’nin iddiasına göre saniyede 60 kare 4K video kaydedebilen dünyanın ilk aksiyon kamerası.

Rakiplerine kıyasla 4K video çözünürlükte daha akıcı görüntüler vadeden kamera gücünü Ambarella H2 SoC işlemcisinden ve 2 GB RAM’den alıyor. Kamerada yer alan bu işlemcinin özellikle 4K Ultra HD videolarda düşük güç tükettiği belirtiliyor. Elektronik görüntü sabitleme özelliğiyle Xiaomi Yi 4K+, videolarda oluşabilecek titreşimi minuma indiriyor. 12,3 megapiksellik Sony IMX377 1/2,3 inçlik CMOS sensörün tercih edildiği kamera, GoPro Hero 5 aksiyon kameralarında olduğu gibi sesle kontrol özelliğine sahip. Kullanıcılar sesle komut özelliğiyle video kayıt işlemini başlatabiliyor veya durdurabiliyor. RAW desteği de sunan kamerada son günlerdeki cihazlarda görmeye alışık olduğumuz USB-C bağlantı da yer alıyor. 65x30x42mm boyutlarındaki ve 96,3 gram ağırlığındaki kamerada 640×360 piksel çözünürlüklü ve 330 ppi piksel yoğunluklu 2,91 inçlik dokunmatik ekran kullanıldığını unutmadan söyleyelim. Bağlantı noktaları arasında 2.4G/5G çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 4.0’ın da yer aldığı kamera, su kabıyla kullanıldığında 40 metre derinlikte sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Satış tarihi henüz belli olmayan Xiaomi Yi 4K+’ın 300-350 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

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