Saturn’ün uydusu Pandora’nın en güncel görüntüleri

1981 yılında keşfedilen Saturn‘ün küçük uydusu Pandora uzun bir aranın ardından yakından ve oldukça yüksek kaliteli bir şekilde görüntülendi.



Uzay teknolojileri hızla gelişmesine rağmen Saturn hakkında bildiklerimiz oldukça az. Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen olan Saturn oldukça fazla uyduya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Üstelik bunların büyük bir kısmı oldukça ufak. NASA‘nın Cassini isimli uzay gemisi 2004‘ten beri Saturn’ü ve etrafını keşfediyor.

Cassini son olarak gezegenin “bebek uydularından” Pandora‘yı yakından görüntüledi. Henüz küresel bir şekli ve kendine ait yer çekimi olmayan bu uydu ilk olarak 80’li yıllarda keşfedilmiş ve oldukça uzaktan fotoğrafı çekilmişti. Yunan Mitolojisi’nden esinlenerek isimlendirilen bu uyduya ait güncel görüntüler şimdi NASA’nın CassiniSaturn isimli Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Fotoğrafın altına “Pandora’nın en yüksek çözünürlüklü görüntüleri” notu düşüldü.

1981 ve 2005‘te oldukça uzaktan çekilen ve piksel piksel görünen karelerin ardından bu sefer Pandora’yı GIF formunda görme fırsatı yakalıyoruz. Paylaşılan yeni görüntüyü hemen aşağıda bulabilirsiniz.

From our new Ring-Grazing orbit, we’ve captured some of the highest-resolution views ever of Saturn’s moon Pandora https://t.co/UoG2LwYprC pic.twitter.com/DQXchDtcyy

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) December 21, 2016