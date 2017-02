Scarlett Johansson’lı Ghost in the Shell’den yeni görüntüler gün yüzüne çıktı [Video]

Sinemaya uyarlanacağı açıklandığından beri farklı sebeplerle sık sık gündeme gelen Ghost in the Shell şimdi de yeni görüntülerin yer aldığı kısa tanıtımıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Özellikle anime ve mangaları yakından takip edenlerin iyi tanıdığı Ghost in the Shell aslen 1989’da Masamune Shirow tarafından yaratmıştı. Önce manga formunda okuyucularla buluşan bu hikaye daha sonra oldukça başarılı bir animeye dönüştürüldü. Bu versiyonuyla da gönüllerde taht kurmayı başardı. Bu sebeple de Ghost in the Shell’in beyaz perdeye aktarılacak olması oldukça ilgi uyandıran bir gelişme oldu. Ardından ana kahramanımıza Scarlett Johansson‘ın hayat vereceği açıklandı. Karakteri Asyalı bir kadın oyuncunun canlandırmaması eleştirilerin fitilini ateşledi. Daha sonra Hollywood’da çeşitlilik tartışmalarının merkezine oturan bu yapımın ilk tanıtımı gün yüz yüzüne çıktı. Animeyle birebir benziyor olması izleyicilerin umutlanmasına neden oldu.

Bir kesimin hala eleştirdiği, diğerlerinin ise merakla beklediği filmin yönetmen koltuğunda Rupert Sanders oturuyor. Burada Scarlett Johansson’a Michael Pitt, Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Rila Fukushima, Takeshi Kitano gibi isimler eşlik ediyor.

“Acaba beğenilecek mi, yoksa yerin dibine mi sokulacak?” düşünmemize neden olan Ghost in the Shell, 31 Mart 2017‘de vizyona girecek. Filmden paylaşılan son tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.