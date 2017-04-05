Sekiz silindirli motoruyla 2018 Mercedes-AMG GLC63 ve GLC Coupe 63 [Video]

50. yılını geride bırakan Mercedes-AMG ortaklığı, 1999 yılından itibaren ML 55 ile birlikte performansı SUV platformuyla bir araya getiriyor.



Mercedes-Benz ML 55’ten itibaren kullanıcılara sunulan AMG SUV modelleriyle binek otomobil performasını ve arazi kabiliyetini ortak noktada buluşturan bu ortaklık son şaheseriyle yine sınıfında fark yaratmak için karşımızda. Mercedes-AMG’nin önümüzdeki hafta içerisinde kapılarını açacak olan New York Otomobil Fuarı’nda ilk kez kullanıcılarla buluşmaya hazırlandığı 2018 GLC63 ve GLC Coupe sekiz silindirli yeni güç ünitesiyle her zaman olduğu gibi sol şeritteki iddasını sürdürecek. Yerini aldığı jenerasyonla önemli oranda benzerliklere sahip olan 2018 model versiyonu bazı noktalarıyla diğer tüm modellerden farklı bir karakteri ortaya koyuyor. Mercedes-AMG tasarımının “Panamericana” adını verdiği ve AMG GTR’da yer verdiği ızgaraya sahip ilk versiyon olan GLC63 ve GLC Coupe’nin ön tasarımındaki aerodinamik parçaların tasarımı jet kanatlarından ilham alınarak ortaya çıkartılıyor.

Yan tarafta da araca kaslı bir görüntü katmak adına özel eklere yer veren Mercedes-AMG ekibinin “S” versiyonunda daha etkin bir görüntü elde etmek amacıylayer vermeyi tercih ettiğini görüyoruz. Yeni versiyonların arka bölümlerindeyse benzer yapıda sıralı difüzör ve dört çıkışlı sportif egzozlar kullanılıyor.

Altyapı- Motor

GLC63 ve GLC Coupe 63’ün içerisine girdiğimiz zaman tipik AMG performans donanımlarıyla karşılaşıyoruz. Deri döşeme koltukları standart olan gelen aracın diğer bölümlerinde alüminyum detayları görmek mümkün. Kokpit olarak da diğer modelden ayrılan S versiyonundave elektronik altyapı destek ünitelerinin aktif kontrolü gibi bölümler gözümüze çarpıyor. Modeller AMG rozetini taşıdığı için performansı kadar sürüş ve gücün yere aktarılması konusu da haliyle hayati önem arz ediyor.

AMG’nin değişken dört tekerlekten çekiş altyapısı olan 4MATIC+’ın yeni E-Serisi’nin ardından SUV ligindeki temsilciye de giriş yapıyor. Yol koşulları ve sürüş karakterine göre anlık olarak tork iletimini değişken yapıda iletebilen bu çekiş sistemi maksimum gücün en verimli şekilde yola aktarılması konusunda önemli bir görev üstleniyor. Araçta sunulan “Konfor”, “Sport”, “Sport Plus”, “Yarış” ve “Bireysel”sürüş modları da diğer modellerle olduğu gibi altyapının ve güç iletiminin karakterinde ayarlanabilir bir erişim imkanı sunuyor.

Aracın altyapı ayağının en önemli parçalarından olan diferansiyel kilidi ve süspansiyonlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Porsche’nin de yeni Panamera olmak üzere modellerinde yer verdiğini gördüğümüz sportif üç bölmeli havalı süspansiyona sahip olan yeni versiyonlar özellikle sert girilen virajlarda, ani frenlemelerde kullanıcı deneyimi açısından oldukça belirleyici farkları beraberinde getiriyor. S versiyonu ile standart versiyonu birbirinden ayıran en önemli farklardan birisi de diferansiyel kilidi noktasında. Mercedes-AMG ekibi GLC 63‘te mekanik diferansiyele yer verirken GLC 63 S‘te elektronik diferansiyel kilidine yer veriyor. Bu da S modelinin performanslı sürüşler de bir adım daha hassas olduğunun diğer göstergesi. Seride aynı zamanda üç farklı ESP modu gözümüze çarpıyor. Açık ve kapalı seçeneklerinin yanı sıra “ESP Sport” moduna yer veren geliştirme ekibi diferansiyel başta olmak üzere aracın tüm yapısını performanslı sürüşe optimize ediyor. Seride son olarak ayarlanabilir egzoz sesi seçeneğinin de olduğunu belirterek motora geçelim.



Mercedes-AMG ekibi 2018 GLC 63 serisinde güç değerleri farklılık göstermekle birlikte 4.0 litre hacimli sekiz silindirli motor görev yapıyor. Direkt enjeksiyonlu ve twin-turbo destekli olan bu motor GLC 63 ve GLC 63 Coupe versiyonlarında 476 beygir güç, 650 Nm tork, 4 saniyelik 0-100 ve 250 km/s maksimum sürat değerlerini sunuyor. GLC 63 S ve GLC 63 S Coupe’de ise aynı motor 510 beygir güç 710 Nm tork ve 3,8 saniyelik 0-100 değerlerine sahip şekilde karşımıza çıkıyor ki bu değerlerin bir SUV modelinde olduğunu hatırlatmakta fayda var. Aracın şanzıman ayağındaysa 9 ileri değerli AMG SpeedShift görev yapıyor. İlk kez önümüzdeki hafta kullanıcıların karşısına çıkacak olan GLC 63 ailesi eylül ayından itibaren satışa çıkacak.

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