Sherlock dördüncü sezona hızlı başladı [Video]

Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman‘ın rol aldığı Sherlock uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Bir ömür gibi hissettiren bekleyişten sonra yayınlanan yeni bölüm izlenme oranlarıyla BBC‘nin yüzünü güldürdü.



Sör Arthur Conan Doyle‘ın kahramanlarını modern dünyaya taşıyan yapım dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Steven Moffat ve Mark Gatiss’in uyarladığı dizi dördüncü sezona The Six Thatchers isimli bölümle başladı. Bu yeni hikayede Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman’ın yanı sıra Rupert Graves, Louise Brealey, Una Stubbs, Mark Gatiss gibi isimler rol aldı. İngiliz başbakanlarından Margaret Thatcher‘ın heykellerine zarar veren bir suçlu ile başlayan bölüm izleyicileri bir kez daha şaşırttı. 1 Ocak‘ta yayınlanan bölüm sadece İngiltere’de 8 milyon izleyiciyi ekrana çekmeyi başardı. Sherlock kimilerinin çok beğendiği, kimilerinin beklemeye değer görmediği bu bölümle sezona yine hızlı başlamış oldu.

Sevilen dizi Türkiye’de 2 Ocak gecesi saat 01.00’de TLC‘de izleyici karşısına çıktı. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için ise tekrar 2 Ocak günü saat 23.20‘de ekrana gelecek.