Skoda, 2017 planlarıyla kullanıcıları memnun edecek: 2017 Yeti ve diğer modeller

Tarihinin en hareketli yıllarından bir tanesini geçiren Skoda, bu hareketliliğin 2017 yılında da devam edeceği sinyallerini vermeye başladı.

Son günlerini yaşadığımız 2016, Skoda için oldukça hareketli geçti. Marka tarihi için önemli adımlardan birisi olan SUV modeli Kodiaq ile karşımıza çıkan Skoda, Octavia ailesine de makyaj yapmayı ihmal etmedi. Ailenin amiral gemisi Superb ile çıkış yakalayan ve ülkemizde bu modeliyle “Yılın Otomobili” ödülünü kazanma başarısı gösteren marka için 2017’nin de oldukça hareketli geçeceğini söyleyebiliriz.

Yemekten önce tatlıyı sevenler için meraklılarına güzel haberi ilk başta verelim. Kanadında uzun süredir sessiz olduğu Yeti üzerinde geliştirme sürecini yürüten Skoda, karşımıza yepyeni bir Yeti çıkarmayı planlıyor. Özellikle tasarımıyla bir SUV’a çok daha yakın olması beklenen Yeti’nin Kodiaq’a yakın bir yapıda olacağı ve yeni nesil MQB platformu üzerine geliştirileceği söyleniyor. Yeni platformla toplam ağırlık değerlerinde önemli ölçüde azalma gerçekleşecek olan model bununla birlikte içerisinde çok daha geniş bir yaşam alanı vadedecek. Skoda’nın Yeti ile birlikte fiyat performans modelleri Rapid ve Rapid Spaceback‘in de makyajlı versiyonlarının 2017 içerisinde tanıtması bekleniyor. Çek üretici Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda Kodiaq’ın da sport versiyonuyla karşımıza çıkacak.