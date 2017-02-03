Skoda Cenevre Otomobil Fuarı öncesi nabzı yükseltiyor: Octavia RS 245

Skoda, Octavia RS 245 ile tarihinin en hızlı otomobilini fuarda kullanıcılarla buluşturacak.

Skoda, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı‘ndaki standını zenginleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Scout ve Sportline olmak üzere iki yeni Kodiaq versiyonunu birer gün arayla tanıtan marka, bugün tarihinin en hızlı otomobiliyle karşımızda. Aslında bu cümleyi çok da uzun sayılmayacak bir zaman önce sizlerle birlikte tekrar şahit olduğumuzu hatırlıyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında 230 beygir güç 350 Nm tork değerlerine sahip Octavia RS‘i bu sıfatla karşımıza çıkartan Skoda, bugün bu versiyon üzerinde yaptığı ufak geliştirmelerde kendi marka içerisindeki rekorunu bir adım öteye taşıyor. Belli ki Skoda üreticileri için bu değer pek de yeterli sayılmamış.

Bir adım daha ileri: Motor / Altyapı

Modelin performans bazlı öne çıkarılmasından ötürü biz de geliştirmelere teknik parametrelerden başlayalım. Adından da anlaşılacağı üzere yapılan geliştirmelerle birlikte Octavia RS önceki versiyondan 15 beygirlik bir farkla toplamda 245 beygir güç değeriyle karşımıza çıkıyor. Beygir gücünün yanı sıra 2.0 litrelik TSI motor üzerinde geliştirmeler yapılan yeni versiyonun 20 Nmlik bir artışla toplamda 370 Nm (1.600 – 4.300 devir aralığında) değere sahip olduğunu görüyoruz. Yapılan geliştirmelerle birlikte 0’dan 100’e 6,6 saniyede erişen yeni versiyon (Combi 6,7 saniye) ara hızlanmalar konusunda da fazlasıyla iddalı. Aracın maksimum sürat değeri de bu artışlardan nasibini almış. Octavia RS 245’in yerini aldığı jenerasyondan 18 kilometre farkla saatte 250 kilometre hıza erişebildiğini görüyoruz. Octavia RS 245 yerini aldığı versiyonda olduğu gibi Skoda tarafından altı ileri değerli manuel şanzımanla kombin edilen model ilk kez yedi ileri DSG şanzımanla birlikte sunulacak.

Altyapı olarak yine 230 beygirlik versiyonla benzer özelliklere sahip olan yeni versiyonun standart modellere göre yaklaşık 14 milimetre daha alçak ve geniş bir yapıda olduğunu hatırlatmakta fayda var. Standart olarak elektronik diferansiyel kilidini beraberinde getiren RS modeli ESC ve sürüş modları arasında yer alan Sport ve Performans ile özellikle viraj kabiliyetiyle karakteristiğinin gerekliliğini karşılayacağının sinyallerini veriyor. Skoda, dinamik şasi kontrol sisteminiyse (DCC) model dahilinde opsiyonel olarak yer vermeyi tercih etmiş.

Donanım

Tasarım olarak yerini aldığı jenerasyonla arasında herhangi bir fark bulunmayan versiyonun şüphesiz paylaşılan ilk resmi görsellerdeki en dikkat çeken kısmı, Skoda’nın en beğenilen seçeneği olan 19 inç büyüklüğündeki karakteristik jantlarında. Diğer yandan modeli daha kaslı gösteren tasarım ve omuz çizgileri, Skoda’nın yeni Octavia ile birlikte değişimi başlattığı iki parçalı yapıda Full-LED teknolojisine sahip adaptif ön ışıklandırmalar, C formlu arka farlar ve sportif egzozlar modelin öne çıkan dış donanımları arasında.

Octavia RS 245’in iç tasarımı ve ekipmanları da dıştaki sportif havanın içeride devamlılığını sağlayacak nitelikleri içeriyor. RS versiyona özgün alcantara sportif koltuklar, alüminyum pedal ve detaylar, ısıtmalı fonksiyonel sportif direksiyon ve ambiyans aydınlatması koltuğa oturduğunuzda dikkatinizi çekecek ilk detaylardan. Aracın teknolojik donanımları ve yardımcı sistemleri de ilk bakışın ardından akıllardaki soru işaretlerini kaldırmak için sizleri bekliyor olacak. 9,2 inç büyüklüğünde olan ve sesli komut desteği sunan multimedya ekranı, Wi-Fi hotspot ve LTE desteği, eş zamanlı trafik-hava durumu-benzin istasyonları ve park yeri bilgisi gibi özellikler modelin zengin ekipmanları arasında yer alıyor.

Skoda’nın araca uzaktan erişim yaparak camları, kapıları, sunroofu, ışıkları kontrol edebileceğiniz ve araç dahilindeki benzin seviyesini öğrenebileceğiniz akıllı telefon uygulaması olan Skoda Connnect‘in de versiyon dahilinde kullanılabildiğini hatırlatalım. Sürücüye yardımcı sistemler kısmında da fazlasıyla zengin olan modelde römork stabilizasyon sistemi adı verilen Trailer Assist özelliği araca herhangi birşey bağlıyken geri yönde manevraya başlandığında otomatik direksiyon müdahaleleri ile sürücüye destek oluyor. Bu özellikle birlikte yaya algılama ve koruma, ön trafik asistanı, kör nokta uyarı sistemi, manevra asistanı, herhangi bir kontrol kaybı algılandığı anda aracın camlarını ve sunroofu kapatıp emniyet kemerini otomatik olarak sağlamlaştıran koruma asistanı ve adaptif hız sabitleyici (Saatte 210 kilometreye kadar) gibi sistemler araç dahilinde sunulan yardımcı ekipmanlar arasında. Octavia RS 245 ile sınırlarını bir adım ileriye taşıyan Skoda, meraklılarını Cenevre’de bekliyor olacak.