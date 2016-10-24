Skoda, Fabia SUV’yi resmen onayladı

Skoda’dan gelen resmi açıklamayla birlikte Crossover ligi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de tüketiciler hiç olmadığı kadar model seçeneği bekliyor.

SUV pazarı günümüzde hiç olmadığı kadar popüler. Yapılan araştırmalarda bunun rakamsal kanıtları niteliğinde. Tüketicilerin tercih ettiği segmentler arasında kendine ilk iki sırada yer bulan SUV ve Crossover segmenti, bütün üreticilerin bir anda buraya odaklanmasına sebep oldu. Son 5 yıla baktığımızda ise rekabet korkunç seviyelerde. Küçük veya büyük her marka segmentinde referans olabilecek bir modeli ortaya koymak adına kıyasıya bir mücadele içerisinde. Crossover liginde de bu durum pek farklı değil. Hyundai, Volkswagen, Citroen gibi markalar standart modelleri üzerinde yaptıkları tasarımsal değişiklik ve yükseklik değerlerindeki artışla Crossover versiyonlarını kullanıcılara sunuyor. Citroen C4 Cactüs, Volkswagen Cross Polo, Hyundai i20 Active yakın zamanda örnek gösterebileceğimiz modeller arasında. Önümüzdeki günlerde bu furyaya yeni bir model ekleneceği bilgisi Skoda yetkililerinden resmi olarak geldi.



Modelle ilgili doğrulama Skoda’nın Ar-Ge bölümünün başındaki isim Christian Strube‘dan geldi. Strube açıklamasında net bir şekilde Fabia SUV‘nin 2018 yılında showroomlarda olacağının altını çizdi. Geride bıraktığımız Paris Otomobil Fuarı‘nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Strube “Skoda, Crossover pazarını görmezden gelmeye devam mı edecek?” sorusuna “Hayır, kesinlikle böyle değil, yeni modelimiz Kodiaq ve Yeti ile birlikte daha küçük şehirli bir SUV modelinin üzerinde çalışmaya başladık bile” diyerek konuyla ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Skoda’nın şehirli SUV’sinin, diğer modellerde de olduğu gibi MQB platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Motor seçeneklerinde de şu anda sunulan standart motorların dışında yeni bir opsiyon beklenmiyor. Volkswagen grubunda Seat’ın Arona ve Volkswagen’ın T-Roc modeliyle birlikte yelpazeye eklenmesi kesinleşen Fabia SUV ile birlikte, kullanıcıları önümüzdeki 2 veya 3 yıl içerisinde birçok yeni model ve opsiyon bekliyor olacak.

Skoda Fabia SUV hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde satışa çıktığında ilgi göreceğine inanıyor musunuz?