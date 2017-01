Smart Fortwo ve Renault Twizy “kopyası” haylaz elektrikli: Eli ZERO

Şehir içi ulaşımda kullanıcı dostu olan elektrikli kompakt modellere bir yerini daha ekleniyor.



Şehir içi kullanımda en uygun seçenek olan elektrili otomobiller, kompakt tasarım diliyle harmanlandığında yoğun şehir trafiğinde “hayat kurtarıcı” olabiliyor. Smart‘ın Fortwo ailesi ve Renault‘nun Twizy modeliyle şehir içi kullanıma çözümler ürettiği günümüzde, kullanıcılara bu alanda opsiyon olacak yeni markaların da doğuşına şahit olmaya devam ediyoruz. Bu furyanın son temsilcisiyle Smart ve Renault Twizy tasarımlarının ortak noktada buluştuğu Eli ZERO



“Kullanıcıların yaşamak istediği standartlarda geleceğin şehir ulaşımını hayal etmek.” Parolası üzerine yola çıktıklarını ifade eden Eli yetkilileri, ZERO modeliyle CES 2017 kamsapında ilk kez kullanıcıların karşısına çıkacak. ZERO ile ilgili teknik detaylarla ilgili açıklama yapmaktan çekinen geliştiriciler, modelin günlük hayatta kompakt yapısı ve basit kullanımıyla kullanıcıların en büyük yardımcısı olacağını ifade ediyor. İki kişilik yolcu kapasitesi bulunan ZERO ile ilgili detayları tanıtım etkinliğinin ardından LOG.com.tr üzerinden takip edebilir modelinresmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.