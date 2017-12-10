Snapdragon 845 “4K HDR” video çekebiliyor; peki hangi cihazlar videoları gösterebilecek?

Geçtiğimiz gün yeni nesil mobil işlemcisi Snapdragon 845‘i tanıtan Qualcomm, hatırlarsınız video kaydı konusunda önemli bir artış yapmış ve 4K HDR video devrini başlatmıştı. Peki 4K HDR videoları hangi cihazlar gösterecek? Cevap şu an maalesef biraz karışık.



Görüntüleme cihazlarından önce Snapdragon 845‘in bu dikkat çekici özelliğini detaylandırmak gerekiyor. Qualcomm’un yeni mobil işlemcisi artık 4K çözünürlükte HDR (Yüksek Dinamik Aralık) videoların önünü aralıyor. Ancak olay sadece çözünürlük ile bitmiyor. Snapdragon 845, yerini aldığı Snapdragon 835‘den farklı olarak Rec 709 yerine Rec 2020 renk uzayında kayıt gerçekleştirebiliyor. Yani eskiye oranla yüzde 70 daha fazla renk kaydının önünü aralayan işlemci, renk derinliğini 10 bit seviyesine, parlaklığı ise tam 10 bin nit parlaklık düzeyine çıkartıyor. Bu kombinasyon ile gerçek HDR videolar oluşturabilen işlemci, yeni amiral gemilerini video konusunda benzersiz kılacak gibi duruyor. Bu harika videoları görüntüleyecek cihazlar konusunda ise herkesin aklında bazı soru işaretleri bulunuyor. İşin kötü yanıya konu hakkında tek bir standart bulunmuyor.

Sektörde şu an UHD Alliance tarafından oluşturulan Ultra HD Premium ve Mobile HDR Premium isimli iki farklı sertifika bulunuyor. Ancak bunlar açıklanan teknik detaylara bakıldığı zaman tek bir teknik altyapı oluşturamıyor. Söylendiği kadarıyla iki sertifika da tam olarak Snapdragon 845 telefonlar ile çekilecek videoların renk gösterimini “kesin olarak” karşılayamıyor. Bir diğer standart HDR 10, REC 2020 ile 10 bit renk konusunda kesi bir çizgi çiziyor ancak o da çözünürlüğü devre dışı bırakıyor. 4K çözünürlüğün altına inmek de doğal olarak mantıklı görünmüyor. Ayrıca teknoloji şirketleri de teknik detayları açıkça belirtme konusunda üstlerine düşeni yapmıyor.

Snapdragon 845 yeni bir çağı başlatıyor ama…

Bakıldığı zaman kişiler bu yeni nesil görsel deneyimden tam anlamıyla yararlanabilmek için kendi başlarına kalıyor. Bu son kullanıcı için çok mantıklı gözükmezken, yeni yılda mutlaka tek bir yeni standardın oluşturulması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa kişilerin bu harika görüntüleri tam anlamıyla izlemeyecek ve bu da yapılan ciddi artışı anlamsız bir hale getirecek. Olayın standart olmamasından daha kötü yanı ise konu hakkında Qualcomm‘un da net bir bilgi vermiyor olması. Bu konularda kafaların karışmasını anlaşılır bulan şirket, bunun için bir adım atmak zorunda görünüyor.