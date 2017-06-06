Sony artık el konsollarına sıcak bakmıyor

Nintendo Switch’in piyasaya sürülmesiyle birlikte taşınabilir konsollar alanında bir hareketlenme yaşanıyor. Hal böyle olunca gözler hemen Sony’e çevrilmiş durumda. Son olarak PS Vita ile el konsolları piyasasına giren ancak istediği etkiyi yaratmayı başaramayan Sony’nin yeni bir el konsolu çıkarıp çıkarmayacağı uzun bir süredir merakla bekleniyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa Sony’nin bu alana geri dönmeye pek niyeti yok gibi görünüyor.

Sony Interactive Entertainment’in Amerika kanadının başındaki isim Shawn Layden, PlayStation’ın taşınabilir geleceğiyle ilgili karamsar açıklamalarda bulunuyor. “Doğrusunu söylemek gerekirse Amerika’da ve Batı Avrupa’da PS Vita büyük bir başarı yakalayamadı” sözleriyle PS Vita’nın başarısızlığından söz etmekten çekinmeyen Layden, taşınabilir konsolun başarılı olmasına şüpheli yaklaşıyor. Halihazırda insanların birçok cihazı şarj etmek ve yanında taşımak zorunda kaldığına dikkat çeken Layden, bu cihazlara bir de el konsolu eklemenin pek iyi bir seçenek olmayabileceğini ifade ediyor. Nintendo Switch’in taşınabilir olarak başarıya ulaşmasıyla ilgili açıklama da yapan üst düzey isim, Nintendo’nun hayran kitlesinin uzun süredir bu türde bir cihaz beklediğini ve bu nedenle de başarının geldiğini ifade ediyor.

İlk başta büyük umutlarla piyasaya sürülen fakat sonrasında AAA oyunların eksikliği nedeniyle kısa sürede popülerliğini yitiren PS Vita en son geçen yıl Tokyo Game Show’da farklı renk seçenekleriyle karşımıza çıkmıştı.