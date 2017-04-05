Sony neden 360 derece kamera pazarında yer almıyor?

Oyun konsollarından yüksek bütçeli filmlere, profesyonel fotoğrafçılıktan akıllı telefonlara birçok farklı alanda hizmet veren Sony hala 360 derece kamera konusunda bir atak yapmadı. Aksine Sony markalı 360 derecelik kamera bulunmuyor. Peki ama neden?



Bildiğiniz gibi fotoğrafçılık ve video söz konusun olduğunda Sony akla gelen ilk markalardan biri oluyor. Firma hem kendi kameralarını satıyor, hem de ürettiği fotoğraf sensörleriyle diğer markaların tercihi oluyor. Fotoğrafçılık ve videonun tercih edilen isimlerinden biri olan Sony hala 360 derece kamera noktasında bir ilerleyiş kaydetmiş değil. Yapılan son açıklamalarla birlikte bunun bilinçli bir karar olduğu anlaşılıyor.

Sony’nin 360 derece kamera alanındaki kararı Digital Photography Review tarafından Yasuyuki Nagata ile gerçekleştirdiği röportajda ortaya çıktı. Firmanın bu alana girme konusunda pek de hevesli olmadığı anlaşıldı. Nagata, Sony’nin bu konuya bakış açısını “Bu pazarın kendisi giderek küçülüyor. 360 derecelik bir kamera yerine, profesyonellere destek olmak adına A7 serisinden oluşan bir ekipman kurmayı ve 360 derecelik kamera için müşteri kovalamamayı tercih ederiz.” sözleriyle ifade etti.

Kısacası Sony görüntü kaydını daha keyifli ve kaliteli hale getirmek için çalışmalara devam edecek. Ancak hizmet verdiği alanlar arasına pek kar getirmeyeceğine inandığı 360 derece kamera pazarı yer almayacak.