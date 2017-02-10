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Xperia Z5
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Sony Xperia Z5 ve diğer Xperia kullanıcılarına güzel haber

10 Şubat 2017

Sony’nin indirmeye sunduğu Android 7.0 Nougat güncellemesini geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Xperia cihazlardan geri çekmişti. Sony, Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet cihazlarında Android 7.0 güncellemesini durdurmuştu. Sony güncellemeyi hangi sebepten ötürü geri çektiğini belirtmese de şirketin güncellemede yaşanan bazı sorunlar sebebiyle bu kararı aldığı dile getirilmişti.

Bu haberin üzerinden çok geçmeden Sony, Xperia kullanıcılarının merakla beklediği güncellemeyi nihayet indirmeye sundu. Dağıtılmaya başlanan Android 7.0 Nougat bir takım yenilikleri kullanıcılara sunuyor. Yenilenen bildirim merkezi, aynı ekranda iki uygulama çalıştırma, gece modu ve bildirim ayarlarının zenginleştirilmesi Android 7.0 Nougat’la birlikte gelen yeniliklerden sadece birkaçı. Sony bu arada bu ayın sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde 5 yeni telefonunu tanıtacağı konuşuluyor.  Z5 Premium’un yeni modelini görücüye çıkaracağı konuşulan Sony’nin bu telefonda Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin tercih edeceği belirtiliyor. 4 GB veya 6 GB RAM’le birlikte geleceği iddia edilen telefonda Sony IMX400 görüntü sensörünün yer alması bekleniyor. Xperia Z5 Premium’un yerini alacak telefonda çok daha iyi ekran kalitesi için 4K ekranın bulunacağı belirtiliyor. Sony bunun haricinde 23 megapiksel kameraya sahip olacağı söylenen Xperia XA2 çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm modellerle ilgili detaylı bilgileri bu ayın sonunda sizlerle paylaşacağız.

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YORUMLAR
  • 02gencay 02gencay

    Allah belanı versin sony xperia telefonlarında şebeke sorunu var. Xperia xz yeni aldım şebeke bi çekiyo bi kopuyo ve şebeke çok zayıf bütün kullanıcılar aynı şebeke probleminden şikayetçi daha yepyeni telefon servis yeni telefon verdi aynı şebeke problemi devam ayıplı malları millete satıyon

  • mustafa kolcuoğlu

    Bu sorun sony xperia xa ultra model telefonda da var.

  • Kral Kral

    Kardeş garantiye gönder direkt üst model le takas yapıyor lar yani yenisini gönderiyorlar bende m4 aqua vardı aynı şebeke sorunu gönderdim garanti ye 1 ay sonra geldi ama Xperia m5 verdiler çok güzel telefon sıkıntı ya girme yani

  • 02gencay 02gencay

    kardeş yenisi verdiler zaten xperia xz son çıkan telefon yenisi ile değiştirdiler ama şebeke sorunu yine aynı şekil devam ediyor yeni gelen cihazı servise yolladım ama şebeke sinyal sorunu var.

  • Kral Kral

    Aynn kronik bi hata genelinde var diyeceğim o ki hakkınızı arayın değiştirsinler mk

  • Kral Kral

    Artık şans işi usta. 😀

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