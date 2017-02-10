Sony Xperia Z5 ve diğer Xperia kullanıcılarına güzel haber

Sony’nin indirmeye sunduğu Android 7.0 Nougat güncellemesini geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Xperia cihazlardan geri çekmişti. Sony, Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet cihazlarında Android 7.0 güncellemesini durdurmuştu. Sony güncellemeyi hangi sebepten ötürü geri çektiğini belirtmese de şirketin güncellemede yaşanan bazı sorunlar sebebiyle bu kararı aldığı dile getirilmişti.

Bu haberin üzerinden çok geçmeden Sony, Xperia kullanıcılarının merakla beklediği güncellemeyi nihayet indirmeye sundu. Dağıtılmaya başlanan Android 7.0 Nougat bir takım yenilikleri kullanıcılara sunuyor. Yenilenen bildirim merkezi, aynı ekranda iki uygulama çalıştırma, gece modu ve bildirim ayarlarının zenginleştirilmesi Android 7.0 Nougat’la birlikte gelen yeniliklerden sadece birkaçı. Sony bu arada bu ayın sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde 5 yeni telefonunu tanıtacağı konuşuluyor. Z5 Premium’un yeni modelini görücüye çıkaracağı konuşulan Sony’nin bu telefonda Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin tercih edeceği belirtiliyor. 4 GB veya 6 GB RAM’le birlikte geleceği iddia edilen telefonda Sony IMX400 görüntü sensörünün yer alması bekleniyor. Xperia Z5 Premium’un yerini alacak telefonda çok daha iyi ekran kalitesi için 4K ekranın bulunacağı belirtiliyor. Sony bunun haricinde 23 megapiksel kameraya sahip olacağı söylenen Xperia XA2 çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Tüm modellerle ilgili detaylı bilgileri bu ayın sonunda sizlerle paylaşacağız.