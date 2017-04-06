Sony’den 4K video içerik üretenlere yeni SSD’ler [Video]

Sony, G serisi profesyonel SSD ailesini iki yeni SSD sürücüsüyle genişletti. 960GB (SV-GS96) ve 480GB (SV-GS48) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Sony’nin yeni SSD’ler, verimli, kararlı ve esnek yüksek bitrate kaydı yapanlara çözüm sunuyor. Özellikle 4K video kaydı yapan kullanıcıların beklentilerini karşılayan SSD’ler, 550 MB /s hızında okuma ve 500 MB/sn yazma hızına ulaşabiliyor. Standart sürücülerle kıyaslandığında daha dayanıklı bir SATA konnektörünü içeren SSD’lerin arıza yapmadan uzunca bir süre kullanılabileceği belirtiliyor.

Sony’nin 960 GB’lık hafıza kapasitesine sahip modeli 2.400 terabaytlık derecelendirmeye sahip. Bu derecelendirme sayesinde SSD haftanın 5 günü kesintisiz olarak 10 yıl boyunca veri yazmaya imkan tanıyor. 480 GB’lık model ise bu dayanıklılığın yaklaşık yarısını veriyor. Ultra hızlı ve kararlı veri yazımı için tasarlanan Sony’nin yeni SSD’lerinde ani hız düşüşlerini önleyen bir teknoloji de bulunuyor. Gerekli bağlantı kablolarıyla eşleştirildiğinde, yeni G Serisi sürücüler bir kaydediciden kolaylıkla çıkartılabiliyor ve dosya indirme için bir bilgisayara bağlanabiliyor. Böylece kullanıcılar daha kolay düzenleme işlemi gerçekleştirebiliyor. Sony’nin yeni G Serisi SSD’leri önümüzdeki ay piyasadaki yerini alacak. 960 GB’lık model 539 dolardan, 480 GB’lık model ise 287 dolardan satışa sunulacak. Sony’nin yeni SSD’lerinin Türkiye’deki satış fiyatı ise henüz belli değil.

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