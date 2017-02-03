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Sony’nin akıllı telefon alanında işleri kötü gidiyor

Akıllı telefon piyasası öyle büyük bir hal aldı ki onlarca farklı firma, her yıl milyonlarca telefon piyasaya sürüyor. Bu durum aslında tüketicilerin işine yarıyor çünkü daha fazla marka arasından tercih yapma şansı elde ediyorlar. Üreticiler içinse durum biraz daha zor diyebiliriz. Zira dişli rakiplerin arasından sıyrılıp iyi bir çıkış yakalamak pek kolay olmuyor. Birçok alanda başarılı ürünlere imza atan Sony de zorlu rekabetten payını almış durumda. Yayınlanan çeyrek rakamları işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor.


Yayınlanan tabloya bakıldığında ilk aşamada Sony’nin geçen yıllarda başarılı bir grafik çizerken son yılda büyük bir düşüşe geçmiş olması dikkat çekiyor. Son çeyrekte Sony’nin 5.1 milyon Xperia cihaz sattışı görülüyor. 2015’in 4. çeyreği ile karşılaştırıldığında rakamda yüzde 33’lük bir düşüş gerçekleştiği görülüyor. 2014’ün son çeyreğinde 11,9 milyon satışla zirveye ulaşan Sony, o zamandan beri düşüş eğilimi gösteriyor. 2016 satışlarının 2011 ve öncesi ile benzer seviyeye düşmüş olması tehlike çanlarının çalıyor olduğuna işaret ediyor. Çeyrek sonuçlarının düşük gelmesi, Sony’nin gelecek tahminlerini düşürmesine neden olmuş durumda. Daha önce mart ayında bitecek olan 1. çeyrekte 17 milyon satış beklenirken bu tahmin şimdilerde 15 milyona çekilmiş durumda. Sony’nin bu yeni hedefine ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.

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YORUMLAR
  • ensroz

    Sony arayuzunu degistirsin ..

  • Sonyxz

    Sony rekoru z2 ve z3 ile kırdı onlardan sonra da farklı bir telefon çıkarmadı. Z5 geldi z3 den az farkı vardı x çıktı o da aynı xz çıktı o da aynı tasarımlar da benzer.. Böyle olunca tabi düşer. Z2 z3 z5 x xz sadece işlemcileri farklı. Tasarım aynı ekran aynı kamera aynı ram aynı

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