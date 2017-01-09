Sony’nin e-ink gövdeli akıllı saati “renkleniyor”

Sony‘nin temellerini ilk olarak Japon fon toplama sitesi Makuake’de attığı FES Watch, 2015’te Japonya ve Amerika’da satışa sunulmuştu. İki yılın ardından saat şimdi ikinci jenerasyonuna ulaşıyor.

Sony’nin giyilebilir teknoloji trendlerini farklı bir yoldan takip ettiği bir gerçek. Firma özelliklerle dolup taşan yeni bir akıllı saat çıkarmadı ancak kıyıda köşede kalmış e-ink gövdeli akıllı saatine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlk jenerasyon FES Watch’un e-ink gövdesi yalnızca siyah-beyaz desenler sunarken yeni nesil FES Watch işleri “renklendiriyor“. Yeni FES Watch’u CES 2017’de görücüye çıkaran Sony, ikinci nesilde kahverengi, mavi ve gri renkleri sunuyor. İncecik gövdesiyle de oldukça dikkat çeken saat, popüler akıllı saatlerin sunduğu özelliklere sahip değil tabii. Ancak moda ve teknoloji tutkunlarının sahip olmak isteyeceği cinsten diyebiliriz.

Ne yazık ki yeni nesil FES Watch’lar şimdilik sadece birer prototip. Sony, saatleri ne zaman satışa çıkaracağını açıklamadı. İlk nesil FES Watch’un da sınırlı sayıda üretildiği düşünülünce, yeni nesil FES Watch’u almanın çok kolay olmayacağını söyleyebiliriz.