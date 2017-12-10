Sony’nin yeni Xperia akıllı telefonları böyle görünebilir

Diğer akıllı telefon üreticileri gibi Sony de yeni yıl hazırlıkları içinde. Şirketin yeni yılda tanıtabileceği iki yeni Xperia modelini karşımıza getiren tasarımlar ise oldukça dikkat çekici duruyor.

Son yıllarda telefonlarını hep aynı tasarım üzerine kurduğu için eleştirilen Sony, habere konu olan tasarımlar gerçek çıkarsa yeni yılda bunu değiştirmeye hazırlanıyor. Vortex.ge tarafından şimdiye kadar çıkan sızıntılardan hazırladnığı belirtilen telefonlar, çerçevesiz tasarım üzerine kuruluyor. Akıllı telefonlardan bir tanesi köşeli bir gövde kullanırken, diğer modelin köşeleri yuvarlatılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi orta seviye bir diğeri ise amiral gemisi olan telefonlarda çift arka kamera kullanacağı düşünülen şirket, burada farklı bir dizilim kullanma ihtimaliyle gündeme geliyor. Görebileceğiniz üzere bir modelin kameraları yan yan dururken, diğerinin arasına ciddi bir boşluk bulunuyor. Firmalar bunu genelde tercih etmiyor ancak Sony görüntüleme konusunda uzman firmalar arasında yer alıyor. Bu kurulumun özellikle zoom konusunda geniş imkanlar getirebileceği tahmin ediliyor.

2018 Sony Xperia modelleri böyle görünür mü?

Bu modeller henüz yüzde 100 doğrudur diyemiyoruz. Ancak şirketin tasarım dili düşünüldüğünde oldukça olası görünüyor. Köşeli tasarımı çerçevesiz tasarımla birleştirme ihtimali oldukça yüksek olan Japon teknoloji devi, artık ciddi adımlar atmak zorunda. Rakiplerin çok üstün olduğu pazarda hep geride kalan Sony, ilginç olarak kamera konusunda da öne çıkamıyor. Dünyanın en iyi kamera sensörlerini üreten şirket, bunu bir şekilde mobil tarafa getiremiyor.