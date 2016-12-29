Sosyal medya kullanımı kamera satışlarını nasıl etkileyecek? [Araştırma]

Kullandığımız akıllı telefonların giderek daha iyi kameralara sahip olmasıyla birlikte profesyonel kameraların satışlarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ancak yapılan son araştırma sektördeki düşüşün gelecek yıllarda değişeceğini öngörüyor.



2016 yılında kamera satışlarına bakıldığında 15 yılın en düşük rakamlarıyla karşılaşıyoruz. Bunun en büyük nedeni de zaten cebimizde iyi bir kamera taşıyor olmamız. Yani profesyonel makinelere para harcamak veya onları bir yerden başka bir yere taşıma zahmetine girmek istemiyoruz. Ancak Zion Market Research‘ün yaptığı araştırma bu durumun yakın zamanda değişeceğini öngörüyor. Bu değişimin en büyük nedeni de sosyal medya olacak.

Facebook, Instagram ve Pinterest gibi mecraların varlığı kullanıcıları daha iyi fotoğraflar çekmeye yöneltiyor. Kamera teknolojilerinin gelişmesi ve akıllı telefonların talepleri karşılayamaması durumunda kullanıcılar profesyonel cihazlara yönelmeye başlayacak. Fotoğraf düzenleme programlarının giderek daha erişilebilir hale gelmesi de bu akımı destekleyecek. Tabii burada sadece amatör kullanıcılar baz alınmıyor. Önemli etkinlikler ve spor müsabakalarının fotoğraflanması için de teknolojik olarak daha gelişmiş cihazlara ihtiyaç duyulacak. Bu sayede 2021 yılına kadar sektörde yüzde 6 büyüme yaşanacağı tahmin ediliyor.

Zion Market Research‘ün öngörülerinde ne kadar haklı çıkacağını zaman gösterecek ancak fotoğrafçılığın sosyal medya sayesinde giderek popülerleştiği daha şimdiden belli oluyor.