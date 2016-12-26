Star Wars müziklerinin bestecisi John Williams’tan serinin hayranlarını üzen itiraf

2016 her geçen gün enteresan bir gelişmeye sahne oluyor. Son olarak Star Wars filmlerinin müziklerinde imzası bulunan John Williams ilginç bir açıklamada bulundu.

Geniş kitleler tarafından tanınan John Williams özellikle Star Wars hayranlarının yakından tanıdığı ve büyük saygı duyduğu bir isim. The Imperial March gibi hepimizin zihninde yer eden bestelerin sahibi olan Williams geçtiğimiz günlerde İngiltere gazetelerinden Metro‘ya konuştu. Bu röportaj sırasında hiçbir Star Wars filmini baştan sona izlemediğini itiraf etti. Şimdiye kadar sadece müziklerini yaptığı kısımları seyrettiğini ve beste tamamlandıktan sonra filmlere geri dönüp bakma ihtiyacı duymadığını açıkladı. Bu durumu da “Star Wars filmlerini izlemedim, bu doğru. Ancak bu durumla gurur duymadığımı da belirtmem lazım.” sözleriyle özetledi. Bu açıklaması yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi bir de ortaya çıkarttığı bestelerin çok akılda kalıcı eserler olmadığını dile getirdi. John Williams’ın bu ünlü seriyi hiç seyretmemiş olması Star Wars hayranlarını şaşkına çevirdi. Buna rağmen eserlerinin akılda kalıcılığına dair yorumlarına hiçbirinin katılmayacağına eminiz.

Başarılı besteci bu açıklamaların ardından önümüzdeki ay Star Wars: Episode VIII‘in müzikleri için çalışmalara başlayacak. Merakla beklenen yapımın 15 Aralık 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor.