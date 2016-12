Star Wars’un efsane oyuncusu Carrie Fisher hayatını kaybetti

Prenses Leia karakteriyle Star Wars hayranlarının gönlünde taht kuran Carrie Fisher hayata gözlerini yumdu.

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Londra’dan Los Angeles’a seyahat ederken kalp krizi geçirmişti. Bu üzücü haber hızla yayılırken Fisher hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra da durumunun sabitlendiği açıklandı. Ancak herkesi derinden üzen haber gecikmedi. Kızı Billie Lourd, Carrie Fisher’ın sabah saatlerinde vefat ettiğini duyurdu.

Hepimizin Star Wars serisiyle tanıdığı Fisher’ın oyunculuk kariyeri 1975’teki Shampoo ile başlamıştı. Ardından Prenses Leia karakteriyle herkesin sevdiği bir isme dönüştü. Hannah and Her Sisters, The ‘Burbs ve When Harry Met Sally gibi yapımlarda da kariyerine devam etti. Son olarak Star Wars: The Force Awakens ve Catastrophe dizilerinde rol almıştı. Vefatından sonra da çekimleri tamamlanan Star Wars: Episode VIII ile izleyici karşısına çıkacak. Onu son kez göreceğimiz yapım 15 Aralık 2017′de vizyona girecek.