Steep incelemesi

Ubisoft bir yandan Watch Dogs 2 ile tozu dumana katarken, bir yandan da sessiz sedasız bir şekilde Steep’i yılsonu kataloğunda oyunculara sundu. Tahmin edilebilir sebeplerle pazarlama bütçesinin çok düşük olduğunu anlayabildiğimiz Steep, oyunculara bu hengame arasında gözden kaçmayı hak etmeyecek kadar eğlenceli içerik vadediyor.

Bir zamanlar ekstrem spor oyunları fazlasıyla popülerdi. Kafamızı nereye çevirsek bir Tony Hawk’s Pro Skater oyununa denk geldiğimiz dönemler dün gibi aklımızda. Bir de elbette 2000’li yılları domine etmiş olan SSX serisi var. Karla ilgili ekstrem spor açlığımızı (Sonuçta bu işi yapmayı hep isteyip de, yeterli cesareti bulamayan bir sürü insan var) gidermeye yönelik en başarılı işçilik hep bu ismin altından çıkmıştı. Steep duyurulduğunda SSX benzeri bir yapımla karşılaşacağımızdan hemen hemen emindik. Yani sonuçta tepeden başlayıp, aşağı doğru kaydığın bir spora yönelik ne kadar farklı bir oyun yapılabilirdi ki? Yapılabilirmiş… Hatta Steep’in SSX’le neredeyse hiçbir alakası olmadığını dahi rahatlıkla söyleyebiliriz. Hızın ve fantastik hareketlerin egemen olduğu SSX’in aksine, keşfetmenin ve yolculuğun ön plana çıkarıldığı bir “ekstrem” spor oyunu yapmayı başarmışlar. Haklısınız, biz de çok şaşırdık.