Su altında 10 dakika nefes almanın bedeli 200 dolar

Su altının büyüleyici dünyasına dahil olmak için ciddi bir eğitim ve birkaç ekipman gerekiyor. Bunlardan biri de su altında nefes almayı sağlayan büyük bir dalış tüpü. Ancak belki kısa süreli amatör dalışlar için devasa bir tüpe ihtiyacınız olmayabilir…

Kickstarter projesi olan Scorkl hemen hemen su şişesi boyutlarında, kompakt ve hafif bir mini dalış tüpü. Profesyonellerden ziyade daha çok hobi amaçlı, su altını keşfetmeye meraklı kullanıcılara hitap eden Scorkl, su altında 10 dakikaya kadar oksijen sağlıyor. El pompasıyla basit bir şekilde oksijenle doldurulabilen mini dalış tüpü tekrar tekrar kullanılabiliyor. Tabii bir dalış tankınız varsa onunla da basit bir şekilde doldurabilirsiniz. Ağız kısmı standart cihazlarla aynı olan Scorkl’un düzenleyicisi de her daim açık. Ağız kısmında bir de basınç göstergesi bulunan Scorkl’da ne kadar oksijenin kaldığı kullanım sırasında görüntülenebiliyor.