Super Mario Run’ın merakla beklenen özelliği nihayet geldi

Super Mario Run geçen günlerde resmen iOS kullanıcıları için mağazalarda yerini aldı. Oyunun içerisinde dünyadaki diğer oyuncularla kapışabileceğimiz bir yarış modu bulunuyordu. Ancak bu modda arkadaşlarımızla yarışamıyor olmamız birçok kişinin eleştiri oklarını yöneltmesine neden olmuştu. Super Mario Run nihayet söz konusu özelliğe kavuştu.

Bundan böyle oyuncular, arkadaşlarıyla yarışabiliyor. Yarış yapabilmek için arkadaş listesine giderek ismin yanında yer alan “Run” butonuna dokunmak yeterli oluyor. Böylece arkadaşlarımızın bölümlerde yaptığı skorları geçmeye çalışıyoruz. Gerçek zamanlı olmayan bu yarışta karşıdaki oyuncunun hayaletini görüyoruz. Bu yarışa girmek için diğer yarışlar gibi bilet harcamamıza gerek kalmıyor ancak herhangi bir şey de kazanamıyoruz. Dolayısıyla bu modu bir “dostluk karşılaşması” olarak görebiliriz. Ayrıca arkadaşlarınızla kapışmak için günlük birkaç hakkınız bulunuyor. Hikaye modunda bitirdiğiniz bölüm sayısına göre oynama hakkı değişiklik gösteriyor. Kullanıma açılan yeni moda hemen ulaşabilir ve arkadaşlarınızla kapışmaya başlayabilirsiniz.