Sürücüsüz toplu taşıma araçlarının kapıları resmen açıldı

Londra’da başlayan test sürecinin tamamlanmasının ardından sürücüsüz toplu taşıma araçları tam anlamıyla hizmete sunulacak.

Gelecekteki sürücüsüz ulaşım araç ağının önemli ayaklarından birisi olan otobüsler için de artık somut adımlar atılmaya başlanıyor. Binek otomobillerde, sunulan elektronik destek asistanlarıyla oluşturulan otonom teknolojinin toplu taşımada da test sürecine dahil oluyor. Londra’nın Greenwich bölgesinde somut test süreci başlayan sürücüsüz pod, geleceğin toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan yapının ilk adımlarından biri olarak karşımızda. İngiliz ulaştırma ve çalışma departmanları tarafından devlet kaynaklı olarak desteklenen proje için 5,5 milyon poundluk bir bütçenin yanı sıra 2,5 milyon poundluk Heathrow Enterprises finansesini arkasına alan uygulamanın ilk detayları da hizmete girmesiyle paylaşıldı.

Tamamen otonom yapıda olduğu için tamamen kullanım sürecinde içerisinde kullanıcıya ait bir bölümü bulunmayacak olan araç şimdilik saatte maksimum 16 kilometre hıza çıkabiliyor ve tek seferde dört kişilik yolcu oturma kapasitesi sunuyor. Geliştirme ekibinin test sürecince acil durumlara karşı bir adet operatöre araç içerisinde yer vereceğini de belirtmekte fayda var. Pilot olarak başlayan kullanım sürecini yakından takip edeceklerini belirten geliştiriciler karşılaştıkları sorun ve eksiklikleri kayıt altına alarak tam hizmete sunmadan evvel son eklemeleri yapmayı hedefliyor. Biz de en yakın zamanda bu ve bunun gibi uygulamaları ülkemizde görmeyi umuyoruz.