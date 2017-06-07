Susuz kalınca renk değiştiren dövme [Video]

Bugüne kadar sağlığımızı takip edebilmemiz için pek çok aksesuar geliştirildi. Aktivite takip bilekliklerinden mobil uygulamalara, hatta akıllı şişelere kadar uzanan bu geniş ürün YELPAZESİNE dövmeler neden dahil olmasın?

MIT ve Harvard iş birliğinde dövmeler yeni bir anlam kazanıyor. Dermal Abyss isimli proje biyoalgılayıcılı dövmeler üzerine yoğunlaşıyor. Söz konusu dövmeler deriye uygulandıktan sonra vücut metabolizmasına göre renk değiştirerek kullanıcıya sinyal veriyor. Bir nevi vücudunuzu interaktif bir ekrana dönüştürmüş oluyorsunuz. pH ölçen sensör mor ve pembe renkler arasında geçiş yaparken, glikoz ölçen sensör mavi ve kahverengi arasında değişiyor. Sodyum ve ikinci pH sensörü UV ışığı altında daha yoğun görünebiliyor.

Söz konusu dövmeler su içmeyi unutan kullanıcılar, diyabet hastaları ya da pH seviyesini düzenli kontrol etmek isteyen kişiler için öne çıkıyor. Tabii biyoalgılayıcılı dövme gelecekteki olası projeler için de emsal oluşturuyor. Test aşaması henüz tamamlanmamış olan Dermal Abyss projesinde söz konusu mürekkep domuz derisi üzerine enjekte edilerek çalışılmış. Proje için kamuoyundan pozitif geri dönüşler aldıklarını belirten araştırma ekibi, projenin amacının pazara tıbbi bir ürün sunmaktansa biyoalgılayıcıların sağladığı olasılıklara dikkat çekmek olduğunu söylüyor. Yakın gelecekte Dermal Abyss insanlar için kullanıma sunulmayacak gibi görünüyor.